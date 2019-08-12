Политика

Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в КрымМосковский Комсомолец 17:32

Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.
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В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым

В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
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В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

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В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года. Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым с 20 марта 2014 по 5 октября 2016.
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Четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины. Славянским названием во времена Киевской Руси было Славутич, у древних греков носила название Борисфен. Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь, когда во многих местах выпрямили фарватер - 2201 км; в пределах Украины - 1121 км, в пределах Белоруссии - 595 км, в пределах России - 485 км. Площадь бассейна - 504 000 км², из них в пределах Украины - 291 400 км². Средний расход воды в устье - 1670 м³/с. Уклон реки - 0,09 м/км.
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