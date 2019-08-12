Политика
Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в КрымМосковский Комсомолец вчера в 17:32
Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.
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В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.РИА Новостивчера в 15:46
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Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым
Московский Комсомолецвчера в 17:32
В Госдуме призвали Украину заключить соглашение по поставкам воды в Крым
Парламентская газетавчера в 17:19
В Госдуме предложили Киеву заключить соглашение по поставкам воды в Крым
Аргументы и Фактывчера в 16:46
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
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Происшествия
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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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Политика
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
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Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области
Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор
Должность гендиректора сети книжных магазинов «Республика» занял Михаил Ахмедов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 01:28
Футбол
Нападающий «Рубина» Сагитов перейдет в «Нижний Новгород»
По информации «БИЗНЕС Online», нападающий «Рубина» Артур Сагитов на правах аренды перейдет в ФК «Нижний Новгород».
Обновлено 11 августа в 05:47
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
ВВС Норвегии сопроводили российские бомбардировщики
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Транспорт
Более 3 млн поездок совершили москвичи на арендованных велосипедах
Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона.
Обновлено в 00:41
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Криштиану Роналду заявил об отсутствии потребности в деньгах
Обновлено в 01:18
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34