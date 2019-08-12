Политика

Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в КрымМосковский Комсомолец вчера в 17:32

Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.
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с чего всё началось

В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым

В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
РИА Новостивчера в 15:46

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В Госдуме предложили Киеву заключить соглашение по поставкам воды в Крым

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В Госдуме предложили заключить договор с Украиной по поставкам воды в Крым

Life.ruвчера в 18:26

В Крыму намерены инициировать переговоры с Украиной о поставках воды

Профильвчера в 17:40

Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым

Московский Комсомолецвчера в 17:32

В Госдуме призвали Украину заключить соглашение по поставкам воды в Крым

Парламентская газетавчера в 17:19

В Госдуме предложили Киеву заключить соглашение по поставкам воды в Крым

Аргументы и Фактывчера в 16:46

В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым

РИА Новостивчера в 15:46
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Происшествия

Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области

Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:37
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской области

Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор

Должность гендиректора сети книжных магазинов «Республика» занял Михаил Ахмедов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 01:28
Футбол

Нападающий «Рубина» Сагитов перейдет в «Нижний Новгород»

По информации «БИЗНЕС Online», нападающий «Рубина» Артур Сагитов на правах аренды перейдет в ФК «Нижний Новгород».
Обновлено 11 августа в 05:47
Экономика

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

ВВС Норвегии сопроводили российские бомбардировщики

Обновлено вчера в 14:39
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Транспорт

Более 3 млн поездок совершили москвичи на арендованных велосипедах

Москвичи и туристы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах за половину сезона.
Обновлено в 00:41
Политика

РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Кино

В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп

Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Криштиану Роналду заявил об отсутствии потребности в деньгах

Обновлено в 01:18
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
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