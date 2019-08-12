В Госдуме предложили Киеву сесть за стол переговоров и заключить соглашение по поставкам воды в Крым. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

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Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.

Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым

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