Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газаРоссийская газета 14:48
Как отметил Новак, пока российская сторона ожидает формирования нового правительства на Украине. "Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - цитирует Новака ТАСС. В конечном итоге, Россия заинтересована в том, чтобы Украина покупала газ напрямую.
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Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
Обновлено в 14:55
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
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Происшествия
В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей
Двое туристов из Китая избили девушку, стоявшую в очереди в музее-заповеднике "Царское Село", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск (УВО) национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:12
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 11:19
Спорт
ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
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Происшествия
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Ранее сообщалось, что возле метро "Выхино" была задержана раздающая листовки девушка.
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
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Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Политика
В США планируют возвратить смертную казнь
Сообщается, что американские власти в последний раз применяли в качестве наказания смертную казнь в 2003 году.
Обновлено в 08:32
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара»
Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.
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Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Дерево упало на женщину с коляской в Москве
Обновлено в 11:50
Происшествия
Задержан убийца женщины на детской площадке в Подмосковье
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
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Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Путин подписал законы о наказании за нарушения при техосмотре
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые усиливают административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического смотра.
Обновлено в 10:54
Политика
Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу
Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:24
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39