Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Экономика Российские аграрии стали лучше удобрять почву В 2018 г. потребление минеральных удобрений в России составило 3,1 млн т в действующем веществе, что стало рекордом за последние 25 лет.

Происшествия За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).

Шоу-бизнес Состояние Алибасова сильно ухудшилось «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Спорт На обложках FIFA 20 появятся Азар и ван Дейк Азар появится на обложке стандартного издания игры, а ван Дейк – на издании Champions Editions.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Политика Румыния не пропустила российские танки в Сербию По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

Политика Гройсман рассказал, как Порошенко тормозил реформирование Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко сознательно тормозил процесс проведения реформ в стране.

Политика МИД России предупредил СМИ Британии о последствиях после штрафа RT МИД России предупредил работающие в России британские СМИ о последствиях после того, как был оштрафован канал RT британским регулятором Ofcom.

Автоспорт Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.

Политика Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".

Армия и оружие Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.

Политика МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.

Футбол «Реал» осуществил шестой летний трансфер Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.

Политика Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Авто «Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.

Здоровье Алкоголь повышает, а не понижает кровеносное давление – врач Существует распространённое мнение о том, что алкоголь способен разжижать кровь и понижать давление.

Космос Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.