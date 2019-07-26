Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газаТАСС 10:33
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Космос
На Байконуре началась стыковка «грузовика» «Прогресс» с ракетой «Союз»
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Российские аграрии стали лучше удобрять почву
В 2018 г. потребление минеральных удобрений в России составило 3,1 млн т в действующем веществе, что стало рекордом за последние 25 лет.
Обновлено в 11:19
Происшествия
За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу
Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Спорт
На обложках FIFA 20 появятся Азар и ван Дейк
Азар появится на обложке стандартного издания игры, а ван Дейк – на издании Champions Editions.
Обновлено в 10:18
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.
Обновлено вчера в 07:21
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Теннис
Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой
Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
Обновлено в 10:15
Политика
Румыния не пропустила российские танки в Сербию
По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
Политика
Гройсман рассказал, как Порошенко тормозил реформирование Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко сознательно тормозил процесс проведения реформ в стране.
Обновлено в 08:24
Политика
МИД России предупредил СМИ Британии о последствиях после штрафа RT
МИД России предупредил работающие в России британские СМИ о последствиях после того, как был оштрафован канал RT британским регулятором Ofcom.
Обновлено в 10:14
Автоспорт
Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
Обновлено в 11:54
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:56
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых
Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Реал» осуществил шестой летний трансфер
Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Динамо» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Авто
«Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье
Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Алкоголь повышает, а не понижает кровеносное давление – врач
Существует распространённое мнение о том, что алкоголь способен разжижать кровь и понижать давление.
Обновлено в 09:06
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26