Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газаТАСС вчера в 10:33

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Назван срок продления предложенного Россией контракта по газу Украине

Газета.Ruвчера в 19:30

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Новак подтвердил предложение «Нафтогазу» краткосрочного контракта

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Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

ТАССвчера в 10:33

Россия предложила Украине не менять условия транзита газа и продлить договор

Телеканал 360°вчера в 10:29

Россия предложила Украине продлить контракт о транзите газа на год

RT на русскомвчера в 16:44
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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