Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газаТАСС 10:33

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Назван срок продления предложенного Россией контракта по газу Украине

Газета.Ru19:30

Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа

Известия13:55

Новак подтвердил предложение «Нафтогазу» краткосрочного контракта

Коммерсантъ10:25

Новак сообщил о предложении Украине продлить контракт по транзиту на год

РБК10:35

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

ТАСС10:33

Россия предложила Украине не менять условия транзита газа и продлить договор

Телеканал 360°10:29

Россия предложила Украине продлить контракт о транзите газа на год

RT на русском16:44
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Политика

МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Авто

Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника

В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено в 03:16
Авто

Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.
Обновлено в 13:22
Политика

Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Здоровье

Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма

Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек

В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Экономика

Дан старт масштабной модернизации Сегежского ЦБК

Глава Карелии Артур Парфенчиков и члены регионального правительства приняли участие в церемонии запуска проекта «Segezha Запад», предполагающего масштабную модернизацию Сегежского ЦБК.
Обновлено в 08:31
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено в 14:51
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Спорт

Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио

Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Происшествия

У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов

Береговая охрана спасла 269 нелегальных мигрантов у берегов Ливии в рамках нескольких спасательных операций в четверг, заявил РИА Новости официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем в ночь на субботу.
Обновлено в 21:48
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Музыка

Spice Girls воссоединятся ради 50-летия фестиваля в Гластонбери

Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Политика

Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино

"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Экономика

Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине

Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Политика

Трамп и Джонсон провели телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры.
Обновлено в 18:16
Теннис

Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Обновлено в 09:19
Общество

Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля

В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество

Пэрис Хилтон хочет купить курорт на Украине

По данным «Укринформ», Хилтон хочет завладеть курортом «Деренивская Купель» и провести там «один из популярных международных конкурсов красоты».
Обновлено в 13:18
Политика

Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21

Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов.
Обновлено в 17:48
Футбол

Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы

Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.
Обновлено в 13:31
Политика

Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Общество

Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк

Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
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