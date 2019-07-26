Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газаТАСС 10:33
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Авто
Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника
В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено в 03:16
Авто
Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX
Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.
Обновлено в 13:22
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Здоровье
Врач рассказала о последствиях употребления алкоголя для организма
Кардиолог Елена Прошина рассказала о влиянии алкоголя на здоровье.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Экономика
Дан старт масштабной модернизации Сегежского ЦБК
Глава Карелии Артур Парфенчиков и члены регионального правительства приняли участие в церемонии запуска проекта «Segezha Запад», предполагающего масштабную модернизацию Сегежского ЦБК.
Обновлено в 08:31
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Происшествия
У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов
Береговая охрана спасла 269 нелегальных мигрантов у берегов Ливии в рамках нескольких спасательных операций в четверг, заявил РИА Новости официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем в ночь на субботу.
Обновлено в 21:48
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Музыка
Spice Girls воссоединятся ради 50-летия фестиваля в Гластонбери
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Экономика
Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине
Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп и Джонсон провели телефонные переговоры
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры.
Обновлено в 18:16
Теннис
Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Обновлено в 09:19
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
Пэрис Хилтон хочет купить курорт на Украине
По данным «Укринформ», Хилтон хочет завладеть курортом «Деренивская Купель» и провести там «один из популярных международных конкурсов красоты».
Обновлено в 13:18
Политика
Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21
Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов.
Обновлено в 17:48
Футбол
Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы
Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.
Обновлено в 13:31
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06