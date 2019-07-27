Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газаТАСС 10:33
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Наука
Темные перья птиц помогают им летать эффективнее
В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Украинского политолога пытались заставить целовать землю Украины на шоу
Для украинского политолога Вадима Трюхана на политическое шоу "60 минут" принесли горсть земли, взятую на Украине, и пытались заставить целовать ее.
Обновлено в 19:22
Здоровье
Врачи обнаружили опасность средств для отпугивания комаров
Медики обнаружили, что средства для отпугивания комаров могут быть опасны для человеческого здоровья.
Обновлено в 18:28
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено в 12:02
Экономика
Конор Макгрегор поторгует своим виски в России
В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.
Обновлено в 04:31
Политика
Трамп возмутился из-за второго места в опросе о будущем президенте США
Президент США Дональд Трамп занял второе место в опросе телеканала Fox News о следующем главе государства.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Из-за аварии на газопроводе три села в Дагестане остались без газа
Без газа остались жители трех сел в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 17:07
Экономика
Банк «Русь» планирует подать иск о банкротстве Utair
На прошлой неделе сообщалось, что банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на сумму 155,4 млн рублей.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Под Павловском вечером встали электрички
Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.
Обновлено в 12:59
Общество
Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад
Обновлено вчера в 05:00
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:09
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено в 00:36
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту
Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.
Обновлено в 14:53
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено в 07:24
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Общество
Самую высокую зарплату в ПФО получают врачи Татарии, низкую – Мордовии
Средняя зарплата врачей и медицинских работников в Приволжском федеральном округе, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет 59 249 рублей.
Обновлено в 09:42
Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам
Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Политика
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину достиг максимума
Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину достиг максимума и составляет теперь 73%.
Обновлено в 08:29