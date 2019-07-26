Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газаТАСС вчера в 10:33

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Назван срок продления предложенного Россией контракта по газу Украине

Газета.Ruвчера в 19:30

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

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Россия предложила Украине продлить контракт о транзите газа на год

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Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа

Известиявчера в 13:55

Россия предложила Украине не менять условия транзита газа и продлить договор

Телеканал 360°вчера в 10:29

Новак подтвердил предложение «Нафтогазу» краткосрочного контракта

Коммерсантъвчера в 10:25
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Уроженец Камеруна стал игроком "Фулхэма" в 2018 году после его трансфера из "Марселя". В сезоне 2018/19 полузащитник провёл 22 матча.
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Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

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Зеленский и Волкер обсудили Донбасс

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Политика

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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

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Политика

Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
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Общество

Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд

Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
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Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе

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Общество

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
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Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией

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Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
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Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
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Армия и оружие

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100

Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
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Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
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Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено вчера в 05:50
Политика

На Украине объявили окончательные итоги выборов в Верховную раду

Центральная избирательная комиссия Украины обработала протоколы по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.
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Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
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Армия и оружие

Американского генерала обвинили в домогательствах к подчиненной

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Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

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Политика

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Вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини в прямой трансляции на своей странице в Twitter в четверг, 25 июля, раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу о нелегальной миграции.
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LG и ФКР провели киберспортивный турнир

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