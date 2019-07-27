Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка. Также они попытались прорвать оцепление в сторону мэрии в Столешниковом переулке, бросив несколько взрывпакетов. Как сообщает ТАСС, на месте акции чувствуется устойчивый запах пороха.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Происшествия Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.

Происшествия Экс-главу правительства Астраханской области арестовали Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Авто RAESR создала 1250-сильный электрокар Tachyon Speed Калифорнийская компания «Rice Advanced Engineering Systems and Research» (RAESR) с 2012 года разрабатывает концепт электрического гиперкара Tachyon Speed.

Общество МВД назвало число участников несанкционированной акции в центре Москвы В акции в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек. Об этом сообщается на сайте МВД.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Культура Бердяев, Горький, Путин: как менялся смысл строк Тютчева Жизнь тайного советника, дипломата и поэта Федора Тютчева была насыщена с самого юного возраста - еще в подростковом возрасте он был принят в Общество любителей русской словесности, а с 18 лет состоял на службе в Государственной коллегии иностранных дел и проживал в Мюнхене в статусе внештатного атташе российской дипломатической мисиии.

Авто Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.

Автоспорт Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.

Политика Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

Армия и оружие В Грузии стартовали учения НАТО и партнёров Agile Spirit 2019 В Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 ("Проворный дух 2019"), в которых принимают участие 14 стран-членов НАТО и партнеров альянса, всего более 3 тысяч человек.

Транспорт Более 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы Напомним, 16 июля законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты прошел первое чтение в Государственной Думе.

Происшествия В редакцию «Дождя» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

Происшествия Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Армия и оружие Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Кино Стало известно, кто может снять «Венома 2» Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.

Шоу-бизнес Инна Чурикова назвала причину падения со сцены Инну Чурикову срочно доставили в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева».