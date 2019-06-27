Футбол
Москва поборется за проведение чемпионата мира по пляжному футболуМатч ТВ 10:20
Чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года может состояться в России Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), организация подаст заявку на проведение турнира в Москве.
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Чили, Аргентина и Сальвадор поспорят с Россией за право провести ЧМ по пляжному футболу
Bookmaker-ratings.ru10:23
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