Москва поборется за проведение чемпионата мира по пляжному футболуМатч ТВ 10:20

Чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года может состояться в России Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), организация подаст заявку на проведение турнира в Москве.

Москва поборется за проведение чемпионата мира по пляжному футболу

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