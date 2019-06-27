Футбол

Москва поборется за проведение чемпионата мира по пляжному футболуМатч ТВ 10:20

Чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года может состояться в России Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), организация подаст заявку на проведение турнира в Москве.
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От большого футбола к пляжному. Россия хочет провести ЧМ-2021

ТАСС17:44

Москва — город-претендент на проведение чемпионата мира по пляжному футболу

Sport24.ru09:57

Россия будет претендовать на проведение ЧМ по пляжному футболу

Sport.ruвчера в 07:30

Чили, Аргентина и Сальвадор поспорят с Россией за право провести ЧМ по пляжному футболу

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Москва – претендент на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу

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Россия хочет принять ЧМ по пляжному футболу в 2021 году

Нева Спортвчера в 06:50

Москва поборется за проведение чемпионата мира по пляжному футболу

Матч ТВ10:20
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Политика

Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Словакии и Польши вслед за Украиной покинули сессию ПАСЕ.
Обновлено в 02:44
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Происшествия

В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля

На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Футбол

«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 18:44
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

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Экономика

1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет

С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Спорт

Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы

Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
Обновлено в 15:16
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Кино

Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика

Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим

Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Энергетика

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

К 8:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,24 за баррель, это на $0,25 (0,38%) ниже уровня закрытия торгов среды.
Обновлено в 01:56
Наука

Затяжное счастье

В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено в 11:16
Кино

Клуб моряков-подводников отказался от идеи показа фильма «Курск» для родственников экипажа

Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб моряков-подводников" планировала организовать просмотр фильма "Курск" Томаса Винтерберга, посвященного трагедии подводной лодки "Курск", для родственников погибших членов экипажа, рассказал ТАСС в четверг руководитель клуба Игорь Курдин.
Обновлено в 13:51
Авто

Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Неизвестный в Миньково задавил женщину и скрылся с места ДТП

В результате наезда пешеход, 49-летняя женщина, скончалась на месте ДТП от полученных травм.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса

После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено в 13:40
Политика

Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено в 18:12
Политика

Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Лазарев поздравил племянницу с окончанием 9 класса

Сергей Лазарев отметил успехи племянницы в Instagram. Певец похвастался, что 15-летняя Алина окончила 9 класс без троек.
Обновлено в 15:38
Происшествия

На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности.
Обновлено в 15:48
Политика

Зеленский заявил, что депутаты Рады сами виноваты в решении ПАСЕ по РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы в полном объеме восстановить права делегации РФ виноваты депутаты Рады.
Обновлено в 10:12
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