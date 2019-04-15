Общество
Москва перешла на цифровое вещаниеРЕН ТВ вчера в 17:33
Стало известно о том, что с понедельника 15 апреля Москва полностью перешла на цифровое вещание. За год планируется перевести с аналогового вещания всю Россию.
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С15 апреля телевизионное вещание переходит на цифровое. Помогут волонтеры
Богородские вести12 апреля в 08:45
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Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
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На фиолетовой линии московского метро произошел сбой
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Здоровье
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При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.
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Происшествия
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В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах
В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
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Происшествия
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Обновлено в 03:06
Технологии
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество
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Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
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Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая
Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.
Обновлено в 02:15
Политика
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде
Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Депутаты Госсовета Татарстана раскрыли свой заработок в 2018 году
В 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заработал 20,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:22
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
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Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция
Полиция окружила дом главы правозащитной организации «МАШР» («Мир») Магомеда Муцольгова.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Космос
«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру
За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
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Обновлено в 02:25
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Политика
Парусник «Седов» продолжит плавание без заходов в порты
Ранее стало известно, что учебный парусник «Седов» со 112 курсантами морских учебных заведений страны на борту не зайдет в порты Таллина и Гдыни для пополнения запасов.
Обновлено 13 апреля в 09:02