Общество

Москва перешла на цифровое вещаниеРЕН ТВ вчера в 17:33

Стало известно о том, что с понедельника 15 апреля Москва полностью перешла на цифровое вещание. За год планируется перевести с аналогового вещания всю Россию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кузбасс перешел на цифровое вещание

Кузбасс02:17

С15 апреля телевизионное вещание переходит на цифровое. Помогут волонтеры

Богородские вести12 апреля в 08:45

Кузбасс перешёл на «цифру»

КузбассМаяк02:17

Москва перешла на цифровое вещание

Мослентавчера в 22:49

Москва перешла на цифровое вещание

РЕН ТВвчера в 17:33

Прощай аналог: сегодня в Костромской области произойдёт телевизионная революция

K1News.ru02:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Путешествия

Российские туристы рассказали, как выбирают жильё для отпуска

Самые запоминающиеся впечатления порой напрямую связаны с хозяином или менеджером отеля, в котором останавливаются российские туристы во время путешествий.
Обновлено в 02:39
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Здоровье

Россиян известили об 11 ранних симптомах рака

При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
Политика

Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР

Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Космос

Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая

Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.
Обновлено в 02:15
Политика

Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В «доме» тигров в Хабаровском крае не могут потушить сильный пожар

Обновлено в 02:52
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Депутаты Госсовета Татарстана раскрыли свой заработок в 2018 году

В 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заработал 20,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:22
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция

Полиция окружила дом главы правозащитной организации «МАШР» («Мир») Магомеда Муцольгова.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Космос

Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Космос

«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру

За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Общество

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Политика

Парусник «Седов» продолжит плавание без заходов в порты

Ранее стало известно, что учебный парусник «Седов» со 112 курсантами морских учебных заведений страны на борту не зайдет в порты Таллина и Гдыни для пополнения запасов.
Обновлено 13 апреля в 09:02
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное