Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» ВашингтонаВести.Ru 12:45
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
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Футбол
Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом Австрии
Обновлено в 12:03
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки
В Ингушетии правоохранительные органы задержали родную тетю семилетнего ребенка, попавшего в больницу с тяжелыми травмами.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Общество
Подозреваемого в госизмене помощника полпреда поместили в «Лефортово»
Помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева поместили в карантинную камеру следственного изолятора "Лефортово", рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В результате ЧП в Лондоне четыре человека получили ножевые ранения
В феврале сообщалось, что во французском Марселе мужчина напал с ножом на прохожих, ранения получили два человека.
Обновлено в 14:11
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Культура
Книги сюрреалистов на аукционе в Париже продали на 8 миллионов евро
После трехдневных торгов аукционный дом Christie's в Париже продал книги знаменитых сюрреалистов на 8 миллионов евро.
Обновлено в 05:36
Политика
Путин наградил погибших подводников
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Зеленский заявил о готовности соблюдать Минские соглашения. Ради мира
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
Семак: не могу сказать, что «Локомотив» и «Зенит» выглядели прилично
«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия
В зоне наводнения в Иркутской области до сих пор не найдены 13 человек
Без вести пропавшими числятся 13 человек. Живыми найдены 28 человек, ранее числившиеся без вести пропавшими.
Обновлено в 07:15
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32