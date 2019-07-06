Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» ВашингтонаВести.Ru 12:45

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
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Российский МИД ответил США на критику запрета рейсов в Грузию

Взгляд.ру13:21

МИД России ответил на критику США ограничений авиаперевозок в Грузию

Московский Комсомолец14:15

МИД ответил американскому дипломату на слова о Грузии

News.ru13:01

МИД ответил на критику американского дипломата о запрете рейсов в Грузию

РИА Новости13:56

МИД РФ: США надо вспомнить о своих санкциях, а не осуждать меры России в отношении Грузии

ТАСС14:00

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

Вести.Ru12:45

Eurasianet (США): взгляд работающих в Грузии россиян на вспышку напряженности между Москвой и Тбилиси (EurasiaNet)

ИноСМИ09:15
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Футбол

Тульский «Арсенал» упустил победу над чемпионом Австрии

Обновлено в 12:03
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России

Обновлено в 14:04
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки

В Ингушетии правоохранительные органы задержали родную тетю семилетнего ребенка, попавшего в больницу с тяжелыми травмами.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

44-летняя Татьяна Навка опубликовала серию снимков в прозрачном платье

Обновлено в 05:15
Общество

Подозреваемого в госизмене помощника полпреда поместили в «Лефортово»

Помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева поместили в карантинную камеру следственного изолятора "Лефортово", рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В результате ЧП в Лондоне четыре человека получили ножевые ранения

В феврале сообщалось, что во французском Марселе мужчина напал с ножом на прохожих, ранения получили два человека.
Обновлено в 14:11
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Культура

Книги сюрреалистов на аукционе в Париже продали на 8 миллионов евро

После трехдневных торгов аукционный дом Christie's в Париже продал книги знаменитых сюрреалистов на 8 миллионов евро.
Обновлено в 05:36
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено вчера в 05:18
Политика

Зеленский заявил о готовности соблюдать Минские соглашения. Ради мира

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Хоккей

Вратарь СКА успешно выполнил Bottle Cap Challenge, сбив крышку клюшкой

Обновлено в 11:46
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия

«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля

В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено в 12:06
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

Семак: не могу сказать, что «Локомотив» и «Зенит» выглядели прилично

«Локомотив» поздравляем с победой. Не могу сказать, что обе команды выглядели сегодня прилично.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Происшествия

В зоне наводнения в Иркутской области до сих пор не найдены 13 человек

Без вести пропавшими числятся 13 человек. Живыми найдены 28 человек, ранее числившиеся без вести пропавшими.
Обновлено в 07:15
Общество

Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
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