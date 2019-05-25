Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряковРИА Новости 25 мая в 07:29

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом объявил глава трибунала Пак Чжин Хён.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

Армия и оружие В США заявили, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35 В ходе мероприятия американский лидер заявил, что японское правительство намерено приобрести у США 105 боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Политика Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple.

Религия Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов Патриарх отметил, что пережившая десятилетия гонений на церковь Россия сегодня строит "в среднем три храма в сутки".

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Экономика «Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Армия и оружие Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.

Происшествия В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".

Спорт Йоханнес Бе начал подготовку к новому сезону Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе заявил, что начал подготовку к новому сезоне, сообщает РИА "Новости".

Политика Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.