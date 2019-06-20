Армия и оружие

Москва опровергла обвинение в нарушении воздушного пространства ЯпонииГазета.Ru 07:16

Минобороны России опровергло заявления Японии о том, что российские самолеты Ту-95 МС нарушили японское воздушное пространство. Российское ведомство объяснило, что самолеты выполняли плановый полет, и на отдельных участках маршрута их сопровождали истребители ВВС Японии.
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В Минобороны прокомментировали заявление Японии о российских бомбардировщиках

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