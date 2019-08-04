Политика
Москва обвиняет США и ФРГ во вмешательстве во внутренние делаГазета.Ru 03:11
Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции 3 августа, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские дипломаты вмешиваются во внутренние российские дела, публикуя маршрут прохождения демонстрации.
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Армия и оружие
Израиль пообещал бомбить Сирию без ведома России
Издание «Al Mohrar Media», ссылаясь на израильское издание «Haaretz», опубликовало статью, в которой сообщается о том, что из-за «манёвра» России по ситуации в Сирии, израильская сторона оставляет за собой право наносить удары по Сирии без ведома Москвы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35
Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 01:29
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Страна (Украина): транзит или зима без отопления. Какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и Газпром (Страна.ua)
На днях российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в Брюсселе, сообщило, что Еврокомиссия предложила Украине и России заключить новый транзитный газовый контракт на 10 лет.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды
«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:30
Политика
Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира
Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 03:50
Авто
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер с контрабандой в Персидском заливе
Обновлено вчера в 06:16
Шоу-бизнес
Аверин посвятил Марии Куликовой романтичные стихи
43-летний Максим Аверин в честь 42-го дня рождения Марии Куликовой опубликовал ее фото, которое подписал красивым, чувственным стихотворением.
Обновлено в 02:01
Общество
Во всем Хабаровском крае введен режим ЧС из-за потопа
На всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за угрозы подтоплений на фоне паводка на Амуре и разлива малых рек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Фургала.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат
В недавнем фото, выложенным в Instagram, балерина опубликовала свой новый шпагат, сделанный в достаточно экстремальных условиях - находясь на носу катера, в то время, когда он двигался по морю.
Обновлено в 02:13
Экономика
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00