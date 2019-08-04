Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции 3 августа, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские дипломаты вмешиваются во внутренние российские дела, публикуя маршрут прохождения демонстрации.

Москва обвиняет США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела

Армия и оружие Израиль пообещал бомбить Сирию без ведома России Издание «Al Mohrar Media», ссылаясь на израильское издание «Haaretz», опубликовало статью, в которой сообщается о том, что из-за «манёвра» России по ситуации в Сирии, израильская сторона оставляет за собой право наносить удары по Сирии без ведома Москвы.

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