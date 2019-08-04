Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаРИА Новости 13:24

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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