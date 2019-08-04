Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия 13:28
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Футбол
Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что считает заслуженным такой результат.
Обновлено в 14:28
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Политика
Премьер Пакистана призвал Трампа помочь в переговорах по Кашмиру
Пакистанский премьер-министр Имран Хан напомнил президенту США Дональду Трампу о предложении стать посредником в переговорах между Индией и Пакистаном по ситуации вокруг Кашмира.
Обновлено в 15:36
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американском Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Автоспорт
Хэмилтон предложил Ферстаппену взять Алонсо в напарники
Во время обсуждения Льюис Хэмилтон дважды предложил Максу Ферстаппену взять испанца в «Ред Булл», сообщает ESPN.
Обновлено в 15:02
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Футбол
Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу".
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
Обновлено в 05:23
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Единоборства
Дагестанского боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе
Сегодня, 4 августа, состоялись похороны известного дагестанского боксера Максима Дадашева.
Обновлено в 13:04
Общество
Эксперты назвали семь наихудших вариантов ночного перекуса
Эксперты рассказали, чего точно не стоит есть на ночь глядя. Худшим вариантов перекуса были названы жареные блюда, содержащие канцерогены.
Обновлено в 01:20
Космос
Телескоп TESS открыл суперземлю, где может существовать жизнь
Астрономы планируют наблюдать за открытым объектом, чтобы установить, есть ли на этой планете атмосфера и пригодна ли она для жизни.
Обновлено 01 августа в 23:48
Политика
Украина опять попыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ
Мотивировать страны — участницы ПАСЕ платить большие взносы, чтобы компенсировать отсутствие российских взносов попыталась Украина.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Политика
В Верховной Раде появится искусственный интеллект
Президентская партия «Слуга народа» собирается использовать технологии искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией в Верховной Раде.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева после свадьбы устроила «утренний опохмел»
Певица Наташа Королева в Instagram разместила забавную фотографию со свадьбы своих друзей.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Медики призвали пенсионеров не отказываться от спорта
Если физические упражнения пожилому человеку выполнять сложно, специалисты рекомендуют занятия на тренажерах в виде виброплатформ, которые позволяют увеличить мышечную силу, плотность кости и баланс без особых физических усилий.
Обновлено в 10:25
Космос
Как человеку освоить Солнечную систему: новые миры
Сегодня для освоения Луны есть все технические предпосылки и нет препятствий – кроме финансовых.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Прокуратура США потребовала казнить техасского стрелка
ИА «Ореанда-Новости» Стрелок в Техасе, убивший более 20 человек в супермаркете, может получить меру наказания в виде смертной казни.
Обновлено в 15:42
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59