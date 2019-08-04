Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия 13:28

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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