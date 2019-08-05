Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия вчера в 13:28
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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В российском МИДе обвинили Германию и США во вмешательстве во внутренние дела страны
Эхо Москвывчера в 21:04
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
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В предыдущем матче в рамках подготовки к новому сезону «Барселона» встречалась с японским клубом «Виссел Кобе» и одержала победу со счётом 2:0. «Арсенал» в ходе предсезонной подготовки встречался с французским «Лионом» и потерпел поражение.
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