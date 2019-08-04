Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия вчера в 13:28

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела России

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Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

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МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

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Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
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Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
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«Интер» сделал предложение «МЮ» по Лукаку

Обновлено в 01:49
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США не исключают расширение состава участников СНВ-3

Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
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Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

В МЧС сообщили о надвигающемся на Приморье шторме «Франциско»

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более», — указывается в заявлении.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
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В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
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В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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Происшествия

Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
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ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента

Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
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Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
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В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи

В Лондоне 17-летний посетитель галереи «Тейт Модерн» сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки, которая располагается на десятом этаже здания.
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Политика

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Здоровье

Названы основные симптомы непереносимости глютена

Эксперты в области медицины и здоровья назвали основные знаки, присущие данной проблеме, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам.В первую очередь непереносимость глютена может проявляться в нарушениях работы ЖКТ – вздутии, тошноте, диарее или запоре, болевых ощущениях в области брюшной полости.
Обновлено вчера в 10:47
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Лондонский суд заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Как сказано в приказе, Минцы ожидали, что вскоре оба банка будут санированы, пишут "Ведомости".
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Рейс из Сургута в Анталью задержан на семь часов из-за болезни пилота

Рейс из Сургута в Анталью был задержан на семь часов.
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Экономика

Челябинский завод ИНСИ выплатил сотрудникам долги по зарплате на 5 млн

В Челябинске ЗАО «ИНСИ», выпускающее кровлю и профнастил, полностью рассчиталось с сотрудниками – приставы взыскали 4,67 млн рублей по 158 исполнительным производствам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на УФССП.
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Сборная России побила рекорд на «Танковом биатлоне». ФАН-ТВ

Новый рекорд Танкового биатлона установила сборная России на Армейских международных играх.
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Погодный сценарий обеспечивает сейчас прикаспийский циклон, который, вливаясь в общую циклоническую систему над Уралом, удержит холодную погоду в центре России в первой половине наступившей недели.
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Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
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Армия и оружие

В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку

В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
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Гендиректор банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
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В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину на переходе

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина погибла женщина, которая переходила проезжую часть и попала под автобус.
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