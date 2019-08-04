Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия вчера в 13:28
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
«Интер» сделал предложение «МЮ» по Лукаку
Обновлено в 01:49
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
США не исключают расширение состава участников СНВ-3
Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В МЧС сообщили о надвигающемся на Приморье шторме «Франциско»
«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более», — указывается в заявлении.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи
В Лондоне 17-летний посетитель галереи «Тейт Модерн» сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки, которая располагается на десятом этаже здания.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Названы основные симптомы непереносимости глютена
Эксперты в области медицины и здоровья назвали основные знаки, присущие данной проблеме, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам.В первую очередь непереносимость глютена может проявляться в нарушениях работы ЖКТ – вздутии, тошноте, диарее или запоре, болевых ощущениях в области брюшной полости.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
«Ведомости» узнали, почему лондонский суд заблокировал активы Бориса Минца
Лондонский суд заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Как сказано в приказе, Минцы ожидали, что вскоре оба банка будут санированы, пишут "Ведомости".
Обновлено в 02:35
Происшествия
Рейс из Сургута в Анталью задержан на семь часов из-за болезни пилота
Рейс из Сургута в Анталью был задержан на семь часов.
Обновлено в 00:50
Экономика
Челябинский завод ИНСИ выплатил сотрудникам долги по зарплате на 5 млн
В Челябинске ЗАО «ИНСИ», выпускающее кровлю и профнастил, полностью рассчиталось с сотрудниками – приставы взыскали 4,67 млн рублей по 158 исполнительным производствам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на УФССП.
Обновлено в 02:04
Единоборства
Сборная России побила рекорд на «Танковом биатлоне». ФАН-ТВ
Новый рекорд Танкового биатлона установила сборная России на Армейских международных играх.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о возвращении тепла
Погодный сценарий обеспечивает сейчас прикаспийский циклон, который, вливаясь в общую циклоническую систему над Уралом, удержит холодную погоду в центре России в первой половине наступившей недели.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
«Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей
"Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон.
Обновлено в 01:52
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку
В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Гендиректор банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил в понедельник об отставке генерального директора Джона Флинта.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину на переходе
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина погибла женщина, которая переходила проезжую часть и попала под автобус.
Обновлено в 00:26