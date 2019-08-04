Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом в эфире «России-1» заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. МИД направит официальные обращения к американской и германской стороне.

Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России

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