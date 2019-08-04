Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия 13:28

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Читать в источнике
Комментировать339

Подробнее о событии

МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

RT на русском15:08

Захарова нашла американский след в несанкционированных митингах в Москве

URA.Ru11:14

Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

Вести.Ru11:02

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

РИА Новости13:24

МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Газета.Ru12:42

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

РБК13:37

МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

ТАСС10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Здоровье

Если вы слышите эти звуки, вам пора к врачу: 4 примера из медицинской практики

Если вы слышите собственный пульс, это верный признак повышенного артериального давления.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Единоборства

Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

Российский боксер Максим Дадашев, который скончался спустя несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был похоронен 4 августа на городском кладбище в Петергофе (Санкт-Петербург), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских играх

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не принимают участие в Армейских играх.
Обновлено в 04:53
Футбол

Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма

Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)

В Англии был разыгран первый трофей нового сезона. Матч за Суперкубок Англии начался с быстрого гола.
Обновлено в 12:07
Авто

Худшие и лучшие машины «Форсажа»

Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Экономика

Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять лет

Темпы роста 6-7% в год обеспечат увеличение экономики Сахалинской области вдвое за десять лет, считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 15:49
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Политика

Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков

Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».
Обновлено в 18:19
Футбол

«Спасибо за гостеприимство». Шюррле - о дебюте за «Спартак»

Обновлено в 17:02
Гаджеты

Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа

У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Политика

Stratfor (США): что обретет и чего лишится Россия в результате таяния арктических льдов (Stratfor)

Объемы российского судоходства в Арктике увеличились до уровня середины 1980-х годов, а президент страны Владимир Путин называет арктические морские перевозки по Северному морскому пути ключевым проектом развития России.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:35
Футбол

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера

Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Политика

Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Космос

Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва

Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено в 06:23
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Космос

Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году

Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Наука

В Канаде нашли останки «Ктулху»

Обновлено 02 августа в 04:29
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
Обновлено в 16:54
Общество

Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами

Обновлено в 07:40
Общество

Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия»

"Объявление режима локального бедствия запустит финансовую и физическую помощь, а также активирует чрезвычайный план, разработанный городскими и окружными властями Эль-Пасо", - отметил мэр.
Обновлено в 18:47
Наука

Ученые выяснили, что мужчины более склонны к послеобеденному сну

Обновлено в 16:06
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное