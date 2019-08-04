Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия 13:28
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Здоровье
Если вы слышите эти звуки, вам пора к врачу: 4 примера из медицинской практики
Если вы слышите собственный пульс, это верный признак повышенного артериального давления.
Обновлено в 06:00
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В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
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Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Единоборства
Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе
Российский боксер Максим Дадашев, который скончался спустя несколько дней после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, был похоронен 4 августа на городском кладбище в Петергофе (Санкт-Петербург), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских играх
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не принимают участие в Армейских играх.
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Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено в 15:13
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)
В Англии был разыгран первый трофей нового сезона. Матч за Суперкубок Англии начался с быстрого гола.
Обновлено в 12:07
Авто
Худшие и лучшие машины «Форсажа»
Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Экономика
Экономика Сахалинской области может вырасти вдвое за десять лет
Темпы роста 6-7% в год обеспечат увеличение экономики Сахалинской области вдвое за десять лет, считает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено в 15:49
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Политика
Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков
Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».
Обновлено в 18:19
Футбол
«Спасибо за гостеприимство». Шюррле - о дебюте за «Спартак»
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Политика
Stratfor (США): что обретет и чего лишится Россия в результате таяния арктических льдов (Stratfor)
Объемы российского судоходства в Арктике увеличились до уровня середины 1980-х годов, а президент страны Владимир Путин называет арктические морские перевозки по Северному морскому пути ключевым проектом развития России.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Жоана Гампера
Испанская "Барселона" оказалась сильнее английского "Арсенала" в матче за Кубок Жоана Гампера со счетом 2:1.
Обновлено в 16:14
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено в 06:23
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Космос
Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году
Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
Обновлено 02 августа в 04:29
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
Обновлено в 16:54
Общество
Мэр Эль-Пасо ввел в городе режим «локального бедствия»
"Объявление режима локального бедствия запустит финансовую и физическую помощь, а также активирует чрезвычайный план, разработанный городскими и окружными властями Эль-Пасо", - отметил мэр.
Обновлено в 18:47