Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаИзвестия 13:28
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ
В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено в 15:51
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей
Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 15:01
Политика
Текущая неделя стала провальной для котировок американской сои
Заявление Трампа развеяло надежды на скорое возвращение американской сои на китайский рынок и вызвало новый обвал котировок.
Обновлено в 16:00
Политика
Госдепартамент сообщил детали новых санкций против России
Госдепартамент США официально объявил о введении новых санкций против России в связи с покушением на бывшего агента ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Среди жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв стрелка, открывшего огонь в американском городе Дейтон (штат Огайо), оказалась его сестра.
Обновлено в 15:05
Происшествия
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо.
Обновлено в 16:31
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Пластиковый Samsung Galaxy A50 испытали на прочность
Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до бестселлера Samsung Galaxy A50, который, как известно имеет пластиковый корпус.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Общество
Клаудия Шиффер хочет запретить соседу стройку
Обновлено в 15:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 16:05
Экономика
Александр Габуев о том, почему дедолларизация не ведет к юанизации
Если в 2018-м на долю доллара США приходилось 75,8% товарооборота с КНР, то в первом квартале 2019 года — всего 55,6%. Данные по валютам, которые принимают в оплату российские экспортеры в Китай, говорят об успехах дедолларизации еще более красноречиво.
Обновлено 01 августа в 19:02
Шоу-бизнес
Пожилая жена Макрона сделала пластическую операцию
Первая леди провела два дня после операции, восстанавливаясь в Версале. Брижит и до операции выглядела гораздо моложе своих лет.
Обновлено в 08:40
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Экономика
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».
Обновлено в 08:09
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Авиакомпания в Шотландии отменила рейс из-за двух пьяных пилотов
Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, которые были пьяны.
Обновлено в 01:16
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05