Москвичи выражают свое возмущение произволом властей. Однако агрессии никто не выказывает. Гуляющие рассеялись по Бульварному кольцу.

Москва не сдается: тысячи людей людей гуляют по Бульварному кольцу

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