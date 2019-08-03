Общество

Москва не сдается: тысячи людей людей гуляют по Бульварному кольцуLentaChel.ru вчера в 09:11

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Москвичи выражают свое возмущение произволом властей. Однако агрессии никто не выказывает. Гуляющие рассеялись по Бульварному кольцу.
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Москва не сдается: тысячи людей людей гуляют по Бульварному кольцу

LentaChel.ruвчера в 09:11
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