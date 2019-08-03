Общество
Москва не сдается: тысячи людей людей гуляют по Бульварному кольцуLentaChel.ru вчера в 09:11
Москвичи выражают свое возмущение произволом властей. Однако агрессии никто не выказывает. Гуляющие рассеялись по Бульварному кольцу.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Политика
Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД
США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено 02 августа в 06:38
Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено в 20:38
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
В Алеппо восстановили завод по переплавке металла
Обновлено в 22:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Обновлено в 16:32
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из предполагаемых организаторов нападения арестован, другой фигурант находится в розыске.
Обновлено в 19:01
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Авто
Худшие и лучшие машины «Форсажа»
Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых
Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:39
Экономика
В 2018 году туристы из Китая потратили за рубежом $130 млрд — СМИ
По данным Китайской академии туризма, за 2018 год туристы из КНР потратили за рубежом порядка $130 млрд.
Обновлено в 15:41
Политика
Полицейским могут повысить пенсионный возраст
Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Ветеран «Альфы»: Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии вызывают шок
Призывы к расправе над детьми правоохранителей, прозвучавшие в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы, вызывают шок, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 11:59
Экономика
Россиянам могут начать перечислять зарплату по номеру телефона
Обычно банк выбирается работодателем без ведома работника и не учитывая его интересы и желания.
Обновлено в 17:58
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено в 18:21
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Военнослужащие РФ приготовили яичницу от тепла двигателя танка Т-80
Российские участники конкурса ремонтных бригад "Рембат-2019", проходящего в рамках Армейских международных игр, приготовили кофе в турке и яичницу от тепла двигателя ГТД-1000Т танка Т-80.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено в 11:13
Наука
В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.
Обновлено в 21:53
Общество
В Южно-Сахалинске жителей дома, крыша которого сгорела при пожаре, затапливают дожди
Обновлено в 21:18
Здоровье
Нарколог усомнился в рейтинге по алкоголизму в регионах
Рейтинг регионов России по числу пациентов с алкоголизмом не отражает реального положения, поскольку в нём не учтены национальные и территориальные особенности.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44