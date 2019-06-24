Политика

Москва назвала условия сохранения транзита газа через УкраинуRT на русском 03:34

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Читать в источнике
с чего всё началось

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
ТАССвчера в 17:34

Подробнее о событии

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБКвчера в 19:22

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости01:36

Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры

Коммерсантъвчера в 22:24

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 20:21

Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

RT на русском03:34

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ruвчера в 17:48

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАССвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Происшествия

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Аргентина избежала провала на Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:18
Игры

Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic

Обновлено в 02:04
Хоккей

СКА поздравил Подколзина с днем рождения

Официальный Твиттер СКА поздравил нападающего клуба и молодежной сборной России Василия Подколзина с 18-летием.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Даша Жукова, Кэти Перри, Орландо Блум и другие звезды на второй свадьбе Карли Клосс

Среди звездных друзей пары, приглашенных на вечеринку, были Орландо Блум и Кэти Перри, Даша Жукова, Диана фон Фюрстенберг и другие знаменитости.
Обновлено в 03:35
Финансы

Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
Обновлено 22 июня в 04:05
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс истосковалась по сексу

Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика

Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях.
Обновлено в 03:26
Футбол

Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 02:14
Футбол

Легенды «Реала» обыграли легенд «Челси» в благотворительном матче

Обновлено вчера в 16:21
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Наука

Ученые рассказали, о какой болезни может говорить боль во всем теле

Обновлено в 02:55
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:54
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:50
Политика

Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20

Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Кино

Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Омбудсмен Коми ищет женщину, передавшую записку Путину в 2010 году

Омбудсмен Республики Коми Надежда Быковская заявила, что ищет женщину, которая передала записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году.
Обновлено в 03:11
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное