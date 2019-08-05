Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМДРИА Новости 04:09

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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