Москва настаивает на запрете ядерных учений для неядерных государствiReactor 04:43

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва выступает за введение тотального запрета учений с использованием ядерных средств неядерными государствами. Соответствующее мнение в пятницу, 26 марта, озвучил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Москва настаивает на запрете ядерных учений для неядерных государств

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