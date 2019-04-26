Армия и оружие
Москва настаивает на запрете ядерных учений для неядерных государствiReactor 04:43
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва выступает за введение тотального запрета учений с использованием ядерных средств неядерными государствами. Соответствующее мнение в пятницу, 26 марта, озвучил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
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