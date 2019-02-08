Политика
Москва направит наблюдателей на Украину, несмотря на запрет КиеваREGNUM вчера в 23:18
Россия намерена вопреки запрету Верховной рады направить на Украину своих наблюдателей, которые будут следить за ходом президентских выборов в этой стране. Две гражданки России прибудут в Киев уже 11 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
Рада постановила не допускать к наблюдению «агрессоров и оккупантов» Киев окончательно отсек россиян от участия в наблюдении за выборами.Коммерсантъвчера в 14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика
Франция и Германия достигли компромисса по «Северному потоку — 2»
Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза, передаёт AFP.
Обновлено в 06:20
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Наука
Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль
Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Представлен седан Subaru Legacy нового поколения
На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Музыка
Киркоров уверен, что Лазарев не подведет Россию на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров уверен в успешном выступлении Сергея Лазарева на международном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Тель-Авиве.
Обновлено в 01:52
Политика
Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля
Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 20 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:49
Происшествия
При аварии автобуса с шахтерами в Кузбассе погибли шесть человек
В Кемеровской области перевернулся автобус, перевозивший работников шахты. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 16 получили травмы.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Общество
Молодожёны в Кувейте развелись через три минуты после свадьбы
В Кувейте молодожёны обновили рекорд по скоротечности совместного проживания. Паре хватило трех минут для того, чтобы передумать.
Обновлено вчера в 10:21
Наука
Опровергнут известный миф о похмелье
Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Транспорт
Между Москвой и Байконуром прекращено регулярное авиасообщение
Авиакомпания «Алроса» отменила все регулярные авиарейсы между Москвой и Байконуром, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Телефоны на Android можно было взломать при помощи PNG-картинки
Картинки в формате PNG представляют серьезную опасность для операционной системы Android. Об этом сообщили специалисты Google .
Обновлено в 07:17
Авто
Toyota RAV4 превратился во внедорожник
Компания Toyota представила на автосалоне в Чикаго «внедорожную» версию кроссовера RAV4 нового поколения.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Рособрнадзор обсуждает возможность введения сдачи ЕГЭ на компьютере
Всю сдачу единого государственного экзамена в перспективе можно перевести в электронный формат на компьютер, Рособрнадзор активно обсуждает эту тему, рассказал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Обновлено в 05:37
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина
Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщил РИА Новости представитель аппарата депутата.
Обновлено в 06:05
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В Петербурге рухнула кровля нежилого здания
Обрушение кровли нежилого здания произошло днем 8 февраля в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 06:34
Авто
Kia представила обновленный Sportage
Компания Kia представила обновленный кроссовер Sportage на мотор-шоу в Чикаго.
Обновлено в 01:59