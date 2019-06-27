Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряковВести.Ru вчера в 15:55

с чего всё началось

В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет.

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