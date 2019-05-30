Транспорт

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в областьИнтерфакс вчера в 22:23

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Подземка не выйдет за пределы Москвы

Правительство РФ синхронизировало транспортные планы столичных и подмосковных властей Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху не придет — такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД.
Коммерсантъвчера в 18:44

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Московское метро решили оставить в Москве

Lenta.ru05:14

Власти отказались от планов по продлению метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху

Росбалт04:34

Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область

Авторадиовчера в 23:32

«Коммерсантъ»: правительство решило не строить метро в Мытищах, Балашихе и Красногорске

Дождь03:20

В Мытищах, Красногорске и Балашихе не будет метро

Эхо Москвы02:31

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Интерфаксвчера в 22:23

Подземка не выйдет за пределы Москвы

Коммерсантъвчера в 18:44
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Политика

Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Индийские войска обстреляли пакистанскую территорию в Кашмире

29 мая индийские войска обстреляли контролируемую Пакистаном территорию в Кашмире.
Обновлено в 06:00
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар

Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы.
Обновлено в 04:54
Футбол

Курский «Авангард» получил лицензию РФС

Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в ограниченном числе случаев разрешает россиянам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
Обновлено в 02:59
Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено 28 мая в 14:49
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ

Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Игры

Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Жена Плющенко пожаловалась на слежку

Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом - они будут сбиты.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Челси» стал победителем Лиги Европы

Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД

Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший рынок

Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

Продажи автомобилей Bentley в России выросли более чем вдвое

Обновлено вчера в 10:03
Общество

Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО

Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
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