Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РоссииРИА Новости 01:34

Стало известно, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов России RT составил на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

с чего всё началось

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. В столице зарегистрировали 140 тысяч преступлений. На втором месте — Московская область (80,2 тысячи), на третьем — Краснодарский край (68,1 тысячи).

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

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