Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РоссииРИА Новости 01:34
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. В столице зарегистрировали 140 тысяч преступлений. На втором месте — Московская область (80,2 тысячи), на третьем — Краснодарский край (68,1 тысячи).
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с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов России RT составил на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.RT на русском00:00
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Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Финансы
ЦБ купил валюту для Минфина на 18,3 млрд рублей
Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в Россию
Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел запрет на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ за исключением полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.
Обновлено в 05:21
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума
С 1 апреля размер выплат вырос на 2%, что было запланировано в соответствии с увеличением прожиточного минимума.
Обновлено 01 апреля в 08:41
Гаджеты
Смартфон OnePlus 7 показали на качественных рендерах
В сеть утекли качественные изображения смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 05:04
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:22
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Происшествия
У московского безработного похитили более 2,5 миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело о разбое Четверо неизвестных похитили у 36-летнего безработного свыше двух с половиной миллионов рублей на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.
Обновлено в 03:39
Политика
В России разрешат охотиться с луком и стрелами
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Диану Арбенину в Instagram заблокировали недоброжелатели
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 02:00
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Против многодетной матери и известной активистки возбудили 18 уголовных дел
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, которую несколько лет назад поддерживал весь город, оказалась фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 04:59
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Обновлено в 05:03
Футбол
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения
Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Назван срок поставки в Китай второго полка С-400
Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.
Обновлено в 03:40
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Общество
В трех парках Петербурга появятся площадки для шашлыков
Депутаты Петербурга 3 апреля приняли в первом чтении законопроект, предлагающий оборудовать парки в городе местами для шашлыков.
Обновлено в 03:51
Энергетика
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин
Правительство не продлило соглашение с нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке.
Обновлено в 01:55
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа
Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07