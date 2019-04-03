Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФREGNUM 03:30

Стало известно, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов России RT составил на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

с чего всё началось

Самое большое количество преступлений в РФ в 2018 году зарегистрировано в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД России. Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ

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