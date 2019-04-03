Общество

МВД назвало самые опасные регионы РоссииГазета.Ru 06:04

В МВД назвали самый криминальный регион России. По данным ведомства, рекордное число преступлений (140 тыс.) в 2018 году было совершено в Москве. Рядом с ней в рейтинге оказалась Московская область - там силовики зафиксировали порядка 80 тыс. преступлений.
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Названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году

Стало известно, в каких регионах страны зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество преступлений. Соответствующий рейтинг самых безопасных регионов России RT составил на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.
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МВД назвало самые опасные регионы России

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В МВД назвали самые преступные и безопасные регионы России

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