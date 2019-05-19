Политика
Москва и Минск согласовали проект дорожной карты по поставкам нефтиLife.ru 09:55
Представители России и Белоруссии согласовали дорожную карту по нормализации поставок нефти после загрязнения нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Гаджеты
В сети появились рендеры смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro
Если верить появившемуся фото, в новых гаджетах на боковой грани будет размещен стандартный сканер отпечатков пальцев, в то время, как в Huawei P30 и P30 Pro он будет подэкранным.
Обновлено в 14:14
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены
На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.
Обновлено в 17:10
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Экономика
Покупатели рассмотрели китайские телевизоры
Доля брендов из КНР на российском рынке удвоилась По итогам апреля 2019 года доля китайских брендов в продажах телевизоров в России, включая онлайн и офлайн, выросла до 14% против 7% за тот же месяц 2018 года, рассказали "Ъ" в Tmall (маркетплейс, входит в AliExpress), сославшись на собственные подсчеты.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Футбол
Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено в 11:08
Общество
Кот-инженер из «Лахта Центра» отметит день рождения
Обновлено в 18:13
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА
Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Экономика
Российский средний класс меняет потребительские привычки
Наибольшая концентрация среднего класса наблюдается в Москве (18%) и добывающих регионах (в ЯНАО - 43%).
Обновлено в 08:54
Хоккей
Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией
Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Общество
Колхоз будущего. Специальный репортаж из села, где сумели построить социализм
Корреспонденты НГС провели день в селе под Каргатом, чтобы понять, за что его высоко оценило правительство и всемирная корпорация Danone, как удалось этого добиться и зачем строить социализм в отдалённом селе.
Обновлено в 12:59
Культура
Продюсер Рудковская: Победитель «Евровидения» не должен был выступать
Продюсер, член жюри "Евровидения-2018", телеведущая Яна Рудковская высказалась по поводу ситуации, сложившейся вокруг победителя конкурса этого года, представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено в 17:49
Происшествия
В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев
Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Политика
СМИ раскрыли новые детали «российского скандала» в Австрии
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе Йоханн Гуденус контактировал с представителем предполагаемой россиянки, с которой обсуждалась денежная сделка, до и после их встречи на Ибице.
Обновлено в 17:43
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Кино
Во Франции продолжается Каннский кинофестиваль
На этой неделе во Франции начал работу 72-й Международный Каннский кинофестиваль.
Обновлено в 13:28
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09