Политика

Москва и Минск согласовали проект дорожной карты по поставкам нефтиLife.ru 09:55

Представители России и Белоруссии согласовали дорожную карту по нормализации поставок нефти после загрязнения нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту» по поставкам нефти

Эхо Москвы13:01

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

РБК08:21

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

Говорит Москва08:15

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по поставкам нефти

РИА Новости08:11

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

RT на русском07:58

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

ТАСС07:53

Минск согласовал дорожную карту по решению проблем с поставками российской нефти

Коммерсантъ08:17
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Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Обновлено в 06:50
Хоккей

Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев

Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Музыка

Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки

Два человека погибли, более 30 пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды в воскресенье, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 16:41
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обновлено в 15:17
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства

Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.
Обновлено в 14:15
Экономика

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:08
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат

Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 16:33
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США

Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Певица Валерия любит проводить воскресные дни на Патриарших прудах

Несмотря на свою любовь к путешествиям, певица Валерия лучше всего чувствует себя в Москве.
Обновлено в 16:00
Футбол

Бэйл заявил, что не уйдет из «Реала», пока ему не заплатят 50 млн

Обновлено в 11:03
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.
Обновлено в 15:57
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Экономика

Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения

Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено в 15:52
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Здоровье

Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости

Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 13:30
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Бари Алибасов прокомментировал слухи о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Располневшую Седокову довели до голодания

Обновлено в 09:28
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