Политика
Москва и Минск согласовали проект дорожной карты по поставкам нефтиLife.ru 09:55
Представители России и Белоруссии согласовали дорожную карту по нормализации поставок нефти после загрязнения нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Хоккей
Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев
Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено в 16:38
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Музыка
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Уганде около 30 человек пропали без вести при опрокидывании лодки
Два человека погибли, более 30 пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды в воскресенье, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 16:41
Футбол
«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства
Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.
Обновлено в 14:15
Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат
Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 16:33
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США
Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев
Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Певица Валерия любит проводить воскресные дни на Патриарших прудах
Несмотря на свою любовь к путешествиям, певица Валерия лучше всего чувствует себя в Москве.
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО
Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.
Обновлено в 15:57
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Экономика
Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения
Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено в 15:52
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости
Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».
Обновлено в 13:30
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров
Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Бари Алибасов прокомментировал слухи о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Располневшую Седокову довели до голодания
Обновлено в 09:28