Москва и Минск согласовали проект дорожной карты по поставкам нефтиLife.ru 09:55

Представители России и Белоруссии согласовали дорожную карту по нормализации поставок нефти после загрязнения нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

Москва и Минск согласовали проект дорожной карты по поставкам нефти

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