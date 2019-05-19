Москва и Минск согласовали план по транзиту нефтиLenta.ru вчера в 09:51

Россия и Белоруссия согласовали план по возобновлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба», передает БЕЛТА.

Москва и Минск согласовали план по транзиту нефти

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