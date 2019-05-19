Политика

Москва и Минск согласовали план по транзиту нефтиLenta.ru 09:51

Россия и Белоруссия согласовали план по возобновлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба», передает БЕЛТА.
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Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту» по поставкам нефти

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Минск согласовал дорожную карту по решению проблем с поставками российской нефти

Коммерсантъ08:17

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РИА Новости08:11

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

RT на русском07:58

Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти

РБК08:21

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

Говорит Москва08:15
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Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
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Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
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Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

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Порошенко уволил главу своей администрации

Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
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Google прекращает сотрудничество с Huawei

Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
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Порошенко объяснил свое решение остаться в политике

Действующий президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу заявил, что не уйдет из политики, чтобы не позволить свернуть курс страны на членство в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:15
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«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
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Мадонна назвала всех участников финала конкурса победителями.
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Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

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Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова

В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
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Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
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Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
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Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
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Политика

Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

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Канны-2019: самые неудачные наряды звезд

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Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено в 08:18
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
Хоккей

Сборная Чехии разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная Чехия по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии в матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
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Глушаков рассказал, как Кононов оставил его капитаном «Спартака»

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Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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