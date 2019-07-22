с чего всё началось

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

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Политика Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду ЦИК Украины опубликовал предварительные результаты досрочных парламентских выборов, которые прошли в это воскресенье, 21 июля.

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Общество В России ужесточат правила провоза багажа В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

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Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Здоровье В Хакасии назначен замминистра здравоохранения Елена Андрейчикова назначена заместителем министра здравоохранения Хакасии.

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Футбол ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом» Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».