с чего всё началось

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

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