Экономика

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости вчера в 14:56

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1
", показанном в воскресенье.
РИА Новостивчера в 14:56

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия договорились прийти к единым отраслевым рынкам

Ридусвчера в 15:27

Минск и Москва договорились к 2021 году выйти на единые отраслевые рынки

РБКвчера в 16:13

Минск заявил о планах создать с РФ единый рынок нефти и газа с 2021 года

Говорит Москвавчера в 16:09

Москва и Минск создадут единые отраслевые рынки

News.ruвчера в 15:54

Белоруссия и РФ планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Аргументы и Фактывчера в 17:21

Белоруссия и Россия планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

ТАССвчера в 15:00

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

РИА Новостивчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Футбол

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Политика

Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов

По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Космос

Ракета с воронежским двигателем успешно доставила космонавтов на МКС

Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ Ракета "Союз-ФГ" успешно вывела в космическое пространство корабль "Союз МС-13" с тремя космонавтами.
Обновлено в 07:00
Кино

Marvel планирует перезапустить «Блэйда»

Киностудия Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной. До 2021 года зрителей ждут новые фильмы о любимых супергероях.
Обновлено в 08:37
Здоровье

В Забайкалье пациенты больницы сами стирают бинты

Обновлено в 08:24
Общество

Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем

Обновлено в 04:11
Экономика

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено в 08:47
Происшествия

После схода с рельсов в Коми РЖД ограничили движение поездов

После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничит движение поездов в республике.
Обновлено в 08:52
Общество

На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ

На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко

Обновлено в 09:21
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Иркутской области составят список домов под капремонт после паводка

Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Общество

Для будущих режиссеров появятся стипендии имени Говорухина

29 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Говорухина, которым, в частности, правительству поручалось учредить 10 персональных стипендий для студентов.
Обновлено в 05:31
Экономика

Названа сумма расходов на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Универсиада 2023 года в Екатеринбурге обойдётся примерно в 79 млрд рублей.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

WSJ: Китай подписал соглашение об использовании базы ВМС Камбоджи

Китай подписал секретный договор с Камбоджей, предоставляющий китайской армии эксклюзивный доступ на военно-морскую базу Камбоджи в Сиамском заливе.
Обновлено в 05:57
Футбол

Стал известен размер зарплаты Кокорина и Мамаева в колонии

Напомним, Кокорин и Мамаев отправились в колонию 4 июля.
Обновлено в 03:53
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Экономика

В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.
Обновлено в 07:28
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев

Чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела с собакой.
Обновлено в 04:44
Главное