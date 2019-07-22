Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости вчера в 14:56
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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с чего всё началось
"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.РИА Новостивчера в 14:56
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