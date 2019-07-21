Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости вчера в 14:56
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.РИА Новостивчера в 14:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Транспорт
Власти Екатеринбурга отменят еще один автобусный маршрут
С 1 августа перестанет ездить автобус № 2 (от «Ботанической» до «Радиоколледжа»). Это уже пятый маршрут, который отменили в этом году.
Обновлено в 03:37
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Политика
Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде
Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс.
Обновлено в 00:00
Экономика
Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика»
Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 02:58
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Гончаренко провел 100-й матч на посту главного тренера ЦСКА
В матче 2-го тура РПЛ ЦСКА выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1. Эта игра стала сотой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера армейцев.
Обновлено в 02:58
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин прибыл в город Братск Иркутской области
Обновлено 19 июля в 03:34
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Футбол
«Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов и Бэйла
По информации El Mundo Deportivo, Захави получил предложение из Мадрида, где готовы заплатить за форварда 90 миллионов евро и отдать в ПСЖ полузащитника Гарета Бэйла.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Политика
В новый состав украинского парламента проходят пять политических сил
Всего в новый состав украинского парламента по партийным спискам проходят пять политических сил. У Слуги народа Зеленского 42 % голосов.
Обновлено в 02:50
Наука
В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи
Колбасы и мясные полуфабрикаты в России начнут обогащать пищевой добавкой на основе хитина, который получают из панциря саранчи.
Обновлено вчера в 22:14
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
ЦИК обнародовал данные о явке на выборах в Раду
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
ФСБ задержала пожарного на совещании мэра Читы
В Чите сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
Обновлено в 01:31
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Капсулу Hyperloop удалось разогнать до рекордной скорости
В этом году, как и в прошлых, победили инженеры из Мюнхенского технического университета, которые разогнали свою капсулу, приводимую в движение восемью электрическими двигателями, до 463 км/ч.
Обновлено в 04:19
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55