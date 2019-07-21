Экономика

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости 14:56

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1
", показанном в воскресенье.
РИА Новости14:56

Подробнее о событии

РФ и Белоруссия к 2021 году планируют прийти к единым отраслевым рынкам

Политика Сегодня15:28

Россия и Белоруссия договорились прийти к единым отраслевым рынкам

Ридус15:27

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

РИА Новости14:56

Министр экономики Белоруссии назвал сроки запуска единых рынков с РФ

Экономика сегодня15:10

Белоруссия и Россия планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

ТАСС15:00

Целью интеграции Белоруссии и РФ должны равные правила игры на рынках, заявили в Минске

ПРАЙМ15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Обновлено в 13:41
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Единоборства

Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

Обновлено в 11:41
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:33
Политика

Стало известно, сколько кресел в Раде займут кандидаты от партий

Стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам, сообщает "Униан".
Обновлено в 16:04
Происшествия

На проспекте Королева загорелся паб

Обновлено в 14:27
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Обстрел Первомайска ВСУ попал на видео

Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике

Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.
Обновлено в 10:27
Транспорт

В Краснодаре из-за ливня встали трамваи

На залитых дождем улицах Краснодара остановилось движение трамваев. Составы встали на Коммунаров, Садовой и Вишняковской.
Обновлено в 09:59
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 06:26
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол

В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Политика

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде

В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика

Трамп обсудит с сенаторами санкции в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя

Отправление «Сапсанов» задерживается в среднем на восемь-десять минут.
Обновлено в 07:39
Политика

«Голос» готов выдвинуть Вакарчука в премьер-министры Украины

Глава избирательного штаба партии «Голос» Юлия Клименко заявила, что они готовы выдвинуть своего лидера Святослава Вакарчука в премьер-министры Украины, однако считают, что прежде нужно определиться с тем, кто будет формировать правительство.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:08
Политика

Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

Обновлено в 13:30
Футбол

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Обновлено в 15:42
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке

Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика

Бойко: после выборов Украина вернется на мирный путь развития

Вторая по величине фракция в Верховной раде, которую сформирует «Оппозиционная платформа», будет залогом того, что после выборов Украина вернется на мирный путь развития, заявил в воскресенье, 21 июля, сопредседатель партии Юрий Бойко.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом

Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Здоровье

Врачи назвали первые признаки камней в почках

Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
Обновлено в 08:42
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Российские военные доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту

Обновлено вчера в 23:58
ещё по теме
Минск
Столица Беларуси
Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом, Город-герой. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. В Минске находится штаб-квартира СНГ. Десятый по численности населения город в Европе, пятый - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР и третий в ЕАЭС. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 1 992 685 человек без учёта пригородов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное