Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости 14:56
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Футбол
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в гостевом матче чемпионата России
Футбольный клуб "Зенит" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:30
Политика
В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
Обновлено в 12:26
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Происшествия
Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб
Обновлено в 12:02
Футбол
Думбия может вернуться в Россию
Обновлено в 16:06
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в 3 тысячи дирхамов (почти 1 тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает издание Khaleej Times.
Обновлено в 15:23
Политика
Националисты стягивают людей в Киеве после выборов Верховной рады
После оглашения экзит-полов на выборах Верховной рады Украины нашлись те политические силы, что не согласились с результатами голосования.
Обновлено в 15:18
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Болельщикам «Спартака» после инцидента в Ростове выпишут штрафы
Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, им будут выписаны штрафы.
Обновлено в 12:35
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Происшествия
«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
Обновлено в 07:21
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол
Определился лучший игрок матча «Урал» — «Ахмат»
Обновлено в 09:43