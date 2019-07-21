Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости 14:56
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Футбол
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Гаджеты
Глава Huawei ожидает, что в этом году компания продаст не 250, а 270 миллионов смартфонов
Изначально Huawei рассчитывала в 2019 году отгрузить 250 миллионов смартфонов.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Двое альпинистов из Петербурга погибли в горах Кабардино-Балкарии
Два человека сорвались и, по предварительным данным, погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в воскресенье.
Обновлено в 10:53
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Теннис
Лайович обыграл Балажа и выиграл турнир в Умаге
Продолжительность встречи составила 1 час и 52 минуты.
Обновлено в 16:02
Футбол
Локомотив — Тамбов 2:1
Обновлено в 11:07
Происшествия
Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено 19 июля в 04:00
Шоу-бизнес
36-летняя Светлана Лобода поделилась видео своих тренировок
Светлана Лобода опубликовала в instagram видео своих тренировок.
Обновлено в 05:49
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено в 17:27
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Музыка
В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.
Обновлено в 06:52
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Обновлено в 10:49
Общество
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада
В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Космос
Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»
Исследователи космоса уточняют, что слова Мессинга: "Человечество должно пережить два рассвета и два падения", — и это трудно осознать без знаний астрономии.
Обновлено в 11:00
Экономика
Рыба не ловится без приказа
Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Таисия Повалий скупает в Испании пищевые добавки
Обновлено в 19:10
Автоспорт
«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли
Обновлено в 12:07
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено в 12:29