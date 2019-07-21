с чего всё началось

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

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Общество Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.

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Политика Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

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