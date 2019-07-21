Экономика

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости вчера в 14:56

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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РИА Новостивчера в 14:56
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
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