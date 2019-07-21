Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Политика Партия «Слуга народа» начала подготовку коалиционного соглашения Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков сообщил о начале подготовки коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.

Наука Американские ученые рассказали о возможной опасности лекарства от старения Как считают специалисты, парадокс результата заключается в том, что гены, замедляющие процесс старения, обычно помогают справляться со стрессом.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Политика Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Экономика Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.

Политика Зеленский поделился мыслями о новом премьер-министре страны Президент Украины заявил, что хочет видеть в этой должности "абсолютно независимого человека" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который не занимал серьезных политических постов, сообщает канал RT News.

Здоровье Названа лучшая летняя диета, «испаряющая» жир Минусом диеты является лишь отсутствие в рационе достаточного количества белков.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Происшествия В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.

Политика Танкерная «война». Лондон достал даже США и НАТО Повезло же Тегерану в прошедшую пятницу, 19 июля, когда Корпус стражей Исламской революции задержал — за нарушение сразу нескольких пунктов международного морского права — нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk (среди 23 членов экипажа оказалось даже трое россиян).

Футбол Фалькао получил предложение от «Порту» "Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link.

Футбол В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНом Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Авто За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.