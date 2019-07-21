Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости вчера в 14:56
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Партия Порошенко лидирует на выборах в Раду по заграничным округам
Второе место с небольшим отставанием занимает партия Владимира Зеленского «Слуга народа» (28,69%), замыкает тройку «Голос» Святослава Вакарчука (18,58%).
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:00
Общество
СМИ узнали о планах Минприроды ввести экзамен для охотников
По данным издания, ведомство намерено ввести экзамен, в рамках которого желающие получить билет будут сдавать основы биологии диких животных, требования правил охоты и технику безопасности.
Обновлено в 01:46
Космос
С Восточного скоро смогут запускать космические грузовики «Прогресс»
Обновлено 20 июля в 22:06
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Три свердловских бизнесмена попали в топ-200 богачей Forbes
Обновлено в 01:39
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Политика
Болтон заявил об исходящей от Ирана угрозе для Западного полушария
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Иран в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по его словам, угрожает Западному полушарию.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Приангарье беременная пассажирка «скорой» погибла в ДТП
Полиция Иркутской области начала доследственную проверку из-за аварии в Качугском районе, где в ДТП погибла беременная женщина.
Обновлено в 01:06
Общество
Во Владивостоке за ночь выпала половина месячной нормы осадков
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Обновлено 20 июля в 13:32
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС России на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщил «РИА Новости» источник в мэрии Читы.
Обновлено вчера в 22:50
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Танкерная «война». Лондон достал даже США и НАТО
Судя по суетливым метаниям Лондона, британско-иранская история со взаимными задержаниями нефтетанкеров повернулась не так, как планировали, рассчитывали и ожидали островные власти.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Футбол
Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
На Урале автомобиль протаранил автобус с пассажирами
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Зеленский назначит нового генпрокурора Украины
После завершения досрочных выборов Верховную раду будет назначен новый генеральный прокурор Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 13:35
Наука
Первый в мире спорткар, который работает на солёной воде
Обновлено вчера в 14:51