Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкамРИА Новости вчера в 14:56
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Шоу-бизнес
Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь
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Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке из-за циклона "Данас".
Обновлено вчера в 20:21
Музыка
Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках
После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Энергетика
Владимир Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В случае серьёзного ограничения цен на топливо существует большая вероятность замедления развития российской нефтеперерабатывающей сферы.
Обновлено 20 июля в 03:48
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Политика
ЦИК Украины обнародовал данные о явке на выборах в Раду
Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 по данным 181 территориального избирательного округа составляет в среднем 19,18%.
Обновлено вчера в 08:37
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено вчера в 02:17
Хоккей
Сундквист согласовал новый контракт с «Сент-Луисом» на $11 млн
Нападающий Оскар Сундквист согласовал с «Сент-Луис Блюз» условия нового 4-летнего контракта.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы
Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено вчера в 03:07
Футбол
«Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля»
Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.
Обновлено вчера в 19:59
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Полиция Ростова отпустила всех фанатов «Спартака»
Ранее стало известно, что после окончания матча «Ростов» — «Спартак» произошло столкновение между сотрудниками ОМОНа и фанатами красно-белых в подтрибунном помещении «Ростов Арены».
Обновлено вчера в 15:51
Авто
Владельцы Tesla жалуются на увеличение времени перезарядки и возгорание беспилотников
Владельцы Tesla жалуются все больше на увеличение времени перезарядки и возгорание машин, в связи с чем количество жалоб неуклонно растет.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол
Думбия может вернуться в Россию
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено вчера в 11:20