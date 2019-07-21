Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Политика «Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Общество Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».

Происшествия Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Футбол «Рубин» в меньшинстве победил «Динамо» В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».

Энергетика Владимир Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В случае серьёзного ограничения цен на топливо существует большая вероятность замедления развития российской нефтеперерабатывающей сферы.

Политика ЦИК Украины обнародовал данные о явке на выборах в Раду Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 по данным 181 территориального избирательного округа составляет в среднем 19,18%.

Футбол Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Политика Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».

Футбол «Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля» Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.

Происшествия Полиция Ростова отпустила всех фанатов «Спартака» Ранее стало известно, что после окончания матча «Ростов» — «Спартак» произошло столкновение между сотрудниками ОМОНа и фанатами красно-белых в подтрибунном помещении «Ростов Арены».

Авто Владельцы Tesla жалуются на увеличение времени перезарядки и возгорание беспилотников Владельцы Tesla жалуются все больше на увеличение времени перезарядки и возгорание машин, в связи с чем количество жалоб неуклонно растет.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.