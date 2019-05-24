Москва и Минск договорились об оценке ущерба из-за грязной нефтиГазета.Ru 15:04

Москва и Минск разработали "дорожную карту" по решению проблемы хранящейся в магистральных трубопроводах и резервуарах в Белоруссии "грязной" нефти из России. Стороны решили по той же трубе отогнать загрязненную хлоорганическими соединениями нефть обратно в Россию, где ее уже будут очищать.

Москва и Минск договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Кино Появился первый трейлер нового «Терминатора» Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Кино Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Наука Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.

Авто Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем» Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.

Армия и оружие Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.

Шоу-бизнес Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Футбол «Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.

Политика Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США Представитель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо в Соединённых Штатах Карлос Веккьо начал контролировать здание дипмиссии страны в Вашингтоне.

Политика Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.

Политика Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.

Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.