Политика
Москва и Минск договорились об оценке ущерба из-за грязной нефтиГазета.Ru 15:04
Москва и Минск разработали "дорожную карту" по решению проблемы хранящейся в магистральных трубопроводах и резервуарах в Белоруссии "грязной" нефти из России. Стороны решили по той же трубе отогнать загрязненную хлоорганическими соединениями нефть обратно в Россию, где ее уже будут очищать.
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