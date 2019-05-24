Политика
Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефтиРБК вчера в 10:31
Москва и Минск до 10 июня разработают и утвердят методику оценки потенциального ущерба, возникшего от попадания некачественной нефти в систему находящихся на территории Белоруссии нефтепроводов.
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Москва и Минск разработают методику оценки ущерба из-за ЧП с «Дружбой» до 10 июня
RT на русскомвчера в 10:13
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
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Обновлено вчера в 17:45
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
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Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
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До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.
Обновлено в 02:20
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Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инциденту
Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы.
Обновлено в 03:48
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
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Обновлено вчера в 18:51
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Хоккей
Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»
С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией
МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Улучшаем управляемость автомобиля – несколько простых советов
Поворачиваемость бывает избыточная и недостаточная. Почти все современные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость.
Обновлено в 03:00
Авто
Названы самые распространенные LCV в России
Пятое место осталось за Ford Transit с показателем 125,9 тыс. автомобилей, ставшим самой распространенной иномаркой в российском парке LCV.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде
Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.
Обновлено в 03:40
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В Вооруженных силах России появились главные сержанты
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
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Игры
Новый трейлер Warhammer: Chaosbane представляет сюжетную завязку игры
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
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Наука
В Австралии найден «златоядный» гриб
Австралийцы из CSIRO, объединения научных и прикладных исследований, изучили разновидность гриба Fusarium oxysporum TA_pink1, который живет недалеко от золотого рудника Боддингтон на западном побережье Австралии.
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Политика
Тереза Мэй уходит с поста премьера Великобритании
Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании 7 июня.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Шоу-бизнес
«Не обижаться друг на друга»: Кристина Орбакайте назвала секрет своего счастливого брака
За много лет творческой деятельности Кристина Орбакайте не раз убеждалась: сцена действительно способна излечить любое недомогание, на ней даже высокая температура проходит.
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Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42