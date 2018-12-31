Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, напоминает ТАСС. Во время этого телефонного общения и было найдено приемлемое для двух сторон решение. Цена газа для населения Армении при этом не изменится.

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